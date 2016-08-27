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出席民主研討會 蔡英文、李登輝今同台

2016-08-27

〔記者蘇芳禾／台北報導〕前總統李登輝的「李登輝基金會」，今起一連兩天舉辦「人民直選總統暨台灣民主發展二十週年」研討會，總統蔡英文應邀出席今天的開幕式，李登輝與蔡英文兩人將同台互動。

研討會於交通部國際會議中心舉行，今天議程包括由中研院社研所特聘研究員蕭新煌主持的「公民力量與國家認同」、財訊雜誌社社長謝金河主持的「經濟前瞻與財稅改革」、國會觀察基金會董事長姚立明主持的「憲政改革、轉型正義與民主鞏固」。

第二天的議程則聚焦於兩岸和人才培育，在「兩岸關係、區域和平與國際參與」場次，主持人為中興大學國際政治研究所所長陳牧民；「人才培育與文化創新」場次，主持人為教育部次長陳良基。

最後一場圓桌論壇由前教育部長杜正勝主持，與談人包括民進黨秘書長洪耀福、富邦金控獨立董事陳錦稷、民進黨立法院黨團總召柯建銘、台灣智庫副執行長賴怡忠。

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  • 總統蔡英文應邀出席「人民直選總統暨台灣民主發展二十週年」研討會開幕式，將與李登輝蔡同台互動。（資料照，記者王藝菘攝）

    總統蔡英文應邀出席「人民直選總統暨台灣民主發展二十週年」研討會開幕式，將與李登輝蔡同台互動。（資料照，記者王藝菘攝）

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