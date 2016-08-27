徵召駭客打漢光演習 可望成常態

2016-08-27

〔記者羅添斌／台北報導〕為期五天四夜的國軍年度漢光演習已在昨天結束，接受軍方動員召集的九千餘位後備軍人解除召集，軍方官員指出，國軍今年徵召近二十位具有資訊及網路專長的民間高手，與現役官兵共同執行網路防護攻防演練，由於成效甚佳，未來可望成為漢光演習的常態項目。

漢光演習結束 九千後備軍人解召

國軍年度漢光演習自二十二日起至昨天中午結束，共計五天四夜，進行實兵、局部實彈的三軍聯合作戰演練，在蔡英文總統前天到屏東三軍聯訓基地視導「聯勇操演」後，三軍部隊的主要操演項目大致告一段落。

金防部昨進行最後一項演練，即模擬金門在遭到敵軍核生化攻擊下，金防部快速派遣化學兵部隊，針對遭受汙染地區，實施野戰偵檢、消毒、人員與車輛除汙等作業。

軍方官員說，化學兵進行車輛除汙作業有兩道關卡，必須先對遭汙染的車輛全車噴灑熱水，使化學戰劑分子放大，再噴灑除汙藥劑，以增加除汙功效。

57歲士官長溫佐林 徵召年紀最長

特別的是，在九千餘位接受動員徵召的後備軍人中，五十七歲的士官長溫佐林，是今年接到動員徵召令年紀最大的一位；軍方官員說，士官長的除役年齡為五十八歲。

溫佐林過去長期在屏東山地連服役，去年才剛退伍，今年則接獲動員徵召。他說，在接到教召令時心裡也很驚訝，但是想想能與年輕官兵分享自己的經驗，教導他們一些山地作戰技能與知識，也是很難得的機會。