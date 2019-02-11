柯P與王世堅恩怨起點...晴光市場將以新風貌問世

2019-02-11 16:50

〔即時新聞／綜合報導〕台北市長柯文哲與議員王世堅水火不容，柯文哲曾表示，兩人交惡的起點就是晴光市場遮雨棚案，當時兩人拍桌對嗆，柯文哲還叫警察把王世堅趕出去。而晴光市場在市府補助下重新設計遮雨棚，將於農曆年後以全新風貌問世。對於兩人恩怨，市場自治會則緩頰：「其實兩人都沒錯，都是為了地方好」。

柯文哲曾於政論節目中表示，市長剛上任1個月時遇到晴光市場遮雨棚案，因為遮雨棚年久失修無法開啟，若發生火災將會造成公安問題，因此下令拆除。之後王世堅帶著攤商來陳情，「在那裡大聲小聲，他以為他一個老議員就可以欺負一個新來的市長，在攤販面前耍威風」、「結果沒想到被我拍桌，叫警察把他送出去，當場就讓他沒面子」、「就是私人恩怨」。

據《蘋果》報導，王世堅則反批柯文哲被建商蒙蔽，建商想都更才釋放公安疑慮的資訊，當時協調會後，柯文哲表示待自己從雙城論壇回來後再辦會勘，想不到出訪期間建管處卻突然派人拆除遮雨棚。當時自己衝到現場阻擋，結果時任市場處副處長王三中卻表示「柯市長交代回來要驗收成果」，就此看清柯文哲靠攏強權、欺負弱小的態度。

對此，北市產發局副局長王三中則表示，柯文哲的確有說要驗收成果，在經過反覆討論與消防車演練，認定市場排煙不符合規定，此外寬度也不足，因此決定拆除遮雨棚。但市府同時也考量攤商生計，因此提出重建計畫，由攤商自治會找設計師重新設計遮雨棚，再由市場處進行預算補助。

而市場處攤販科長楊忠誠指出，市府以市場發展基金補助1500萬元。而晴光市場自治會副會長沈國清則表示，新遮雨棚將在農曆年後完工，如今大環境景氣不佳，整個商圈都得轉型，整頓市容外還得為消費者提供安全環境。沈國清也為兩人恩怨緩頰：「其實（兩人）都沒錯，都是為地方好」。

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