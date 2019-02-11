200名地勤反罷工？傳出疑似多名華航主管混在其中

2019-02-11 12:08

〔即時新聞／綜合報導〕昨（10）日200名反對罷工的華航地勤至交通部門口陳情抗議，強調內部員工大多反對罷工，但力挺罷工的華航企業工會理事長劉惠宗指出，現場反對罷工的「是主管職的資方派」。在這之後，有網友爆料隊伍裡有許多人疑似不是地勤，甚至還有多名主管混雜其中。

劉惠宗指出，到場反對機師罷工的只是一小部分工會會員，很多是「考績優和甲上的主管和經理」，不代表全體工會意見，工會絕對支持華航機師罷工。劉惠宗表示，華航工會是員工強制入會，有一萬多名會員，當然有不同聲音，但主流聲音支持被壓迫的勞工，也就是罷工的機師。

而律師吳俊達也於臉書po出影片截圖表示，當年復興航空倒閉進行「大量解僱協商」時，平常幫公司告員工的法務，站出來假冒「勞方代表」，宣稱「公司方案很合理」，「現在我們又看到了華航公司空管經理，假裝自己是地勤，跑出來舉牌反對罷工」、「你明明就是資方耶為什麼要反串啊？」、「經理您演戲辛苦了！」

此外也有網友po出多張截圖，在媒體轉播抗議的留言區中，許多自稱機場地勤的網友表示不認識昨日抗議的李姓地勤代表，該名代表更被爆料是華航的行政經理。

而政治評論家「人渣文本」周偉航也貼出了一張圖，指出昨日地勤抗議隊伍有許多人疑似不是機場地勤，拿麥克風的李姓地勤代表是行政經理，其中還有營銷部經理、空管部經理、空服部組長。

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