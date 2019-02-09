「將與裴洛西商量營救李明哲」美眾議員見李淨瑜拋震撼彈

2019-02-09 09:34

〔即時新聞／綜合報導〕美國當地時間7日，美國民主黨籍聯邦眾議員麥考文（Jim McGovern）與遭到中國無理逮捕的台灣人權工作者李明哲妻子李凈瑜見面，麥考文於談話中透露，會將營救李明哲的事情，親自與眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）商量。

《中央廣播電台》8日報導，「台灣關懷中國人權聯盟」理事長楊憲宏表示，民主黨籍眾議員麥考文與李凈瑜會面時強調，如何將李明哲解救出來是大家一致的目標，麥考文還透露，他將親自與民主黨籍的眾議院議長裴洛西商量如何營救李明哲。

報導指出，民主黨籍眾議院議長裴洛西長期關注中國人權，以反中立場著稱。1989年六四天安門事件發生後，裴洛西曾提出給予流亡中國學生庇護的「中國學生保護法案」，並曾多次公開反對給予中國最惠國待遇。

由於支持中國民主化，台灣人權工作者李明哲於2017年11月被中國當局以「顛覆國家政權罪」判刑5年，褫奪政治權利2年，目前被關押在中國湖南赤山監獄。其妻李凈瑜去年12月24日曾舉行記者會表示，獄方已凍結李明哲帳戶，使他不能添購食物與衣物，因而暴瘦。

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