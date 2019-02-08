新年不造謠！經濟部聽聞電價謠言 1張圖酸爆馬英九

2019-02-08 21:28

〔即時新聞／綜合報導〕「新年不造謠，有圖有真相」，經濟部近期內發現網路上出現惡質謠言，抹黑執政黨上台後大幅調高電價，相較於過去的馬英九時期每度電多收3.3元，對此，經濟部特別製作圖表終結這些謠言。

經濟部於臉書粉絲專頁中貼出圖表，上頭可看見擷取自臉書的惡質謠言寫道：「馬政府時代每度電2.2元，蔡政府現在每度電5.5元，台灣人你們能接受嗎？這背後隱藏著有多大的利益？」經濟部臉書小編對此回覆：「大家新年快樂！過年要說吉祥話，不要造謠喔」。

從經濟部貼出的圖表中可見，前總統馬英九自2008年執政起至2012年總統大選，電價從原本每度2.3元漲至2.72元，更在第二任期內最高漲至每度3.07元，至2016年選前降至2.62元；自現任總統蔡英文接手後，電價先降為每度2.55元，再微幅調漲至2.6元；網路謠言顯然只是謠言。

網友們看見經濟部酸度爆表，均給予超高評價同時替小英打抱不平，網友們相繼留言指出「欠檢舉對不對？」、「國民黨不造謠會死」、「國民黨不說假話會死」、「太棒了！有圖有真相，謝謝經濟部」、「這些人是平常沒在繳電費嗎？這樣也造謠？」。

經濟部臉書全文

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