韓國瑜度假前受外媒專訪 稱台灣與中國「指腹為婚」被罵爆

2019-02-06 17:41

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長韓國瑜春節連續假期與家人共同前往峇里島度假，放假前接受外媒專訪講述台灣、美國、日本、中國的多邊關係，韓認為台灣與這些國家分別是「先友後婚」、「先婚後友」、「指腹為婚」，被網友罵翻天。

韓國瑜接受《美國之音》「海峽論壇」專訪，他指出美國政府經濟能力相當富裕，西方人總是「西裝筆挺」、「口袋裡都是麥克麥克的」歷經逾半世紀的長期「追求」想要與台灣從友誼關係進入婚姻生活；日本則是在清朝時期簽訂馬關條約後「霸王硬上弓」，在大清帝國割地後至今與台灣是「先婚後友」的關係。

韓國瑜提到，中國政府與台灣的關係則是「指腹為婚」，他覺得自己用婚姻與友誼來比喻台灣與各國的情況，「這樣一講關係不就出來了嗎？」韓在說明完後對著外媒記者發出「哈哈哈」的笑聲。

影片在臉書上引發各界網友撻伐，砲轟韓國瑜「老是用奇怪的比喻」、「好沒素養的一段話」、「指腹為婚就是無視個人意願強迫結婚」、「從頭騙到尾」、「中國是強盜搶婚」、「感覺歷史沒看清楚」、「胡言亂語」、「他一直昏來昏去的」、「指你老木」。

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