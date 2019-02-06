馬英九參拜行程失控 粉絲尖叫、推擠驚擾住戶

2019-02-06 18:15

［記者許倬勛／桃園報導］前總統馬英九大年初二桃竹苗走透透，下午3點抵達桃園景福宮參拜祈福，並致贈「財」字紅包給民眾，排隊等待領小馬哥紅包的民眾大排長龍。排第一的溫太太表示等了5個小時，但為了心愛的小馬哥一切都值得，希望他能再戰2020。馬英九結束景福宮參拜，隨後轉往中壢區仁海宮，現場一度失控，也驚擾到周圍住戶，嘆說過年的好心情全被打亂了。

馬英九一到景福宮，現場排隊人龍歡聲雷動，馬說，桃園也是他老家，因此每年初二從苗栗祭祖後都會再來桃園，也祈求國泰民安；另現場包括立委吳志揚、陳學聖也出席。

排第一的溫太太說，她從中國廣東嫁來台灣30多年，喜歡馬英九親切有禮、長得帥，今早參拜時聽朋友說他下午要來發紅包，一早10點多便騎機車來排隊，也要和馬英九說聲新年快樂。

另位香客呂先生說，一早來參拜時意外發現馬前總統要來，他說：「身為鐵粉決定午餐不吃也要等他！最喜歡他了，支持他再出來選總統，為台灣拚經濟。」

馬英九結束景福宮參拜，隨後轉往中壢區仁海宮，宮廟後門排隊人龍綿延近1公里，「馬粉」們瘋狂推擠，險讓原本安排的動線崩潰、現場一度失控，也驚擾到周圍住戶，嘆說過年的好心情全被打亂了。

警方、維安人員原本在仁海宮拉起紅龍動線，但馬英九一抵達現場，民眾為了合照、領福袋不斷往前推擠，甚至衝進管制區，現場人潮一度失控，桃園市警察局長黎文明、中壢警分局長翁群能也到場坐鎮指揮。

附近居民表示，住在仁海宮旁一輩子，大小活動都見識過，卻從未看過這般失序景象，嘆說過年的好心情全被打亂了。

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