柯P傻眼！請柯文哲演年獸與寒單 網紅：我會找人來丟鞭炮

2019-02-06 18:01

〔即時新聞／綜合報導〕台北市長柯文哲春節期間和5個知名YouTuber合作，繼除夕與初一公布「眼球中央電視台」、「老天鵝娛樂」的影片後，今（6）日初二又公布了與「HowFun」合作的影片，加上學姊黃瀞瑩一起進行「台北市腦力大亂鬥」，更稱要柯文哲演年獸與寒單，自己會找人來丟鞭炮，引來不少網友迴響。

HowHow影片依舊採取尷尬風格，一開始就希望柯文哲站著不動演年獸或寒單，會另外找人來朝他丟鞭炮，一旁的搭擋藍奕明則要黃瀞瑩演吻戲，只要站著不動就好，「我自己會去親」，最後兩人都被一旁的幕僚大熊與小牛拖走，製造不少笑料。

而一看到考試，柯文哲則不改往常自信，答對之後還順便講題，「我都有時候忍不住要稱讚自己很聰明」、「妳跟我這麼久還不曉得你老闆是罕見的聰明耶」，面對柯文哲不停自捧，一旁的黃瀞瑩甚至開始敷衍老闆：「好你很聰明你很聰明」。

答完題後，柯文哲也一如往常拿下第一，還指著記分板上自己的名字「這個第一名不意外」，並指著第二名的學姊稱：「這個是因為她常常跟著很聰明的人在一起，後來慢慢就變聰明」，最後甚至還稱第三名的HowHow「受教育的時間不夠長」，「你不覺得現在學姊靈性越來越好嗎，不是只有漂亮，還有靈氣」、「如果你願意來我們市府上班的話，再過個半年一年，分數也會上去」。

最後柯文哲與黃瀞瑩一同抽紅包，卻發現裡面居然是「跟HowHow坐摩天輪券」、「HowHow幫你按摩券」、「HowHow簽名照」，柯文哲則傻眼直呼：「你以為我們住在高雄喔，愛情摩天輪」、「欸你這樣性騷擾」，更稱照片「面目扭曲」、「這合成的吧」，「你是坐下去屁股被什麼戳到是不是」。

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