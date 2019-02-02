烙台語講《台灣關係法》 AIT官員發音「屌打很多台灣人」

2019-02-02 19:12

〔記者黃旭磊／高雄報導〕美國在台協會（AIT）高雄分處發布賀歲短片，片中，分處長歐雨修以台語拜年，網友盛讚發音道地，「屌打很多台灣人了」。

賀歲影片中，歐雨修（Matthew O'Connor）以台語發言，先在車上問候粉絲，說明 2019年對美國在台協會來說，是很重要的一年，因為是台灣關係法第40週年，台灣關係法是維繫美國及台灣關係的基礎，而AIT也是依據台灣關係法設立，自1979年在高雄成立分處。

歐雨修說，分處地址最早位在五福路，後來搬遷至中正路，現在搬到很美麗的中鋼總部大樓裡面，而為了慶祝這特別的一年，與國立中山大學、高雄市立歷史博物館共同主辦「AIT@40–1979年後美台關係特展」，這個展覽展示AIT過去40年在推動美台關係所扮演的角色，以及各種交流。

影片最後則是高雄分處辦公室，美、台籍員工現身賀年。「記得要來參觀我們的展覽哦！」歐雨修開心地說道，慶祝台灣關係法40週年的同時，期待美國和台灣人民之間的關係能夠更好、更加鞏固，最後祝大家新年快樂，諸事順利與豬年行大運。

2天來，影片吸引超過7萬4千次觀看，網友讚道，處長台語實在棒極了，對照時下年輕人的破台語（有些甚至不會聽、不會講）應該汗顏。

也有網友稱，台語說得比韓國瑜好，請問處長可以用台語點飲料嗎？珍奶去冰半糖加椰果要吸管不要袋子。

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