國民黨拱韓國瑜選總統 余天諷下次選美國總統

2019-02-02 11:47

〔記者賴筱桐／新北報導〕近來國民黨內有人力拱高雄市長韓國瑜參選總統，民進黨三重區立委補選參選人余天今天表示，「不太好吧！」並諷刺說，剛選上市長又要去選總統，那是不是總統選上，又要去選美國總統？

余天今天上午至三重區力行市場掃街拜票，並發送菜瓜布給民眾，婆婆媽媽們非常熱情，爭相握手合照。

被問到對手鄭世維邀請前台北縣長周錫瑋站台，余天表示，他比較希望三重鄉親能幫忙，因為到目前為止，都是他自己一個人在跑，蔡英文總統及行政院長蘇貞昌春節期間會到新北的寺廟上香，他將陪同，至於找其他黨政要角站台，要視行程而定，等過年後總部成立，家人就會陸續幫忙。

余天表示，他曾致電蔡英文，希望中央黨部協助支援經費，但主席表示沒有相關預算，需要再研議。

媒體詢問對於韓國瑜參選總統的看法，余天說，「應該不太好吧！」才剛選上市長，又要去選總統，那是不是總統選上，又要去選美國總統？他認為事情要按部就班一步一步走。

至於對手鄭世維將邀請韓國瑜站台，余天坦言，「我一定有壓力！」但是一定要自己努力，有三重的鄉親支持這樣就夠了。

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