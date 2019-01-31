法國外交部人權大使：肯定台灣推動同婚努力

2019-01-31 20:37

〔記者呂伊萱／台北報導〕法務部和行政院現正研擬同婚專法。法國外交部人權大使克羅凱特（François Croquette）今天表示，法國肯定台灣對於推動同志婚姻合法化的努力，至於民法或專法間的辯論，他無意指導，這是台灣人民的決定，對他而言，不論是民法或專法，最重要的是透過法律保障同志平等結婚的權利。

去年公投後，不以「民法」保障同志婚姻權成為定局，法務部和行政院也正研擬同婚專法，法案送入立法院的最後期限則為3月1日。法務部近期強調，會朝社會共識「專法」進行，並遵守大法官釋字748號。法務部長蔡清祥昨天進一步鬆口表示，會朝國際人權指標邁進，但希望不同意見方能彼此退讓。

現正訪問台灣的法國外交部人權大使克羅凱特，關心台灣的婚姻平權與死刑存廢議題。克羅凱特今天與媒體茶敘時說，法國政府非常支持台灣對同婚合法化投注的努力，也尊重台灣最後的決定。

對於同婚合法化在社會上引起的熱議，克羅凱特說，法國在五年前推動同婚合法時，巴黎也曾發生抗議等類似情況，但現在回頭看，「這個決定（同婚合法）成功改善了同志伴侶的生活，也促進了法國人權的提升」。

至於民法或專法間的辯論，他說他無意指導台灣社會，強調「這是台灣人民的決定」。對他而言，不論是民法或專法，最重要的是透過法律保障同志平等結婚的權利。

此外，蔡政府去年8月首次執行死刑，包括法國在台協會在內的多個外國駐台單位，都表達反對立場，呼籲台灣立即暫停執行死刑。克羅凱特今天也對此表達失望說，「這無疑是個倒退」，他重申法國政府反對死刑的立場，因這種懲罰是「不人道且殘忍的」，對犯罪活動更不具嚇阻效果。

克羅凱特透露，他這週拜會外交部長吳釗燮時，兩人也深入談及此事，「我們知道這是個困難的辯論，社會可能還沒準備好」，不過他仍強調，這會是一個「勇敢但正確的決定」。

克羅凱特今晚也將出席在台北舉辦的「思辨之夜」，該活動為法國外交部串聯全球100個城市，今晚二度於台北登場；今年中心議題是「面對當代潮流」，台灣並予以延伸，以面向數位浪潮為題，探討在民主精神的前提下，如何保障網路世界無限的自由空間。

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