盧團隊「遇龍則反」禁止宣傳綠川柳川？ 水利局長這麼說

2019-01-31 13:45

〔記者歐素美／台中報導〕盧團隊「遇龍則反」，禁止宣傳綠川柳川？連葫蘆墩圳開蓋也要暫緩推動，讓前台中市水利局長周廷彰忍不住在臉書po文，感慨「成功了，所有問題都有答案；失敗了，所有答案都有問題」，質疑盧團隊「不想做可以找很多藉口，想推動就會去解決問題」；現任台中市水利局長范世億則表示，並未「遇龍則反」，柳川2期及綠川3期工程持續推動，葫蘆墩圳開蓋只是放慢腳步，以維護為優先。

盧團隊上台後，台中市水利局臉書網頁「水利大台中」，悄悄換了封面相片，並改名「台中好水」，「水利大台中」淪為副標，內容po文也有很大的改變，不像林佳龍團隊時期有質感，走「網美」路線，有網友質疑「變得很難看」，外傳主因水利局長下令不得再宣傳綠川及柳川；最近更有豐原區的里長質疑葫蘆墩圳開蓋後沒有水，市府傳出將暫緩後續開蓋，讓外界質疑盧團隊「遇龍則反」。

前台中市水利局長周廷彰並忍不住在臉書發文指出，葫蘆墩圳掀蓋自102年開始規劃，因涉及停車等問題直到105年才推動，去年10月完工，現在又突然冒出因為河道沒有穩定水源，維護費用要花錢等問題，後續不再推動，質疑「公共工程都要維護，沒有不要錢的」，「不想做可以找很多藉口，想推動就會去解決問題」，強調「給豐原國小學童安全的路是無價」。

針對外界質疑，現任台中市水利局長范世億表示，沒有「遇龍則反」，目前柳川2期工程已施工中；綠川3期工程因原先規劃興大路禁止車輛通行，交通不便遭居民反對，將修正開放車輛通行，只是必須降速，持續推動；至於葫蘆墩開蓋，今年原本就未編列預算，加上後續有停車及民眾反對等問題，只是「放慢腳步」並非不做，將以維護為優先，希望結合居民等籌組志工隊，甚至拉企業贊助柳川、綠川的年節燈飾等。

范世億說，因為柳川及綠川已經很有名，不需再置入宣傳，並未禁止宣傳柳川綠川，也不知水利局網頁改變的事，強調「臉書封面相片改變很正常啊」。

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