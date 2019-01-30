陳明文：蔡英文最具實力 相信全黨會支持連任

2019-01-30 14:22

〔記者楊淳卉／台北報導〕民進黨新系立委段宜康今接受廣播訪問表示，前行政院長賴清德不會參選2020總統大選，現階段只有蔡英文總統能贏得總統選戰。對此，民進黨立委陳明文今於中常會前受訪表示，目前黨內大概都有這個共識，目前是以蔡總統在黨內最具有實力，相信全黨會全力支持蔡英文支持連任。

至於副手人選，陳明文表示，如果是蔡總統被民進黨提名，她會對未來副總統人選做整體性考量，這個答案是蔡總統跟大家說明。

此外，民進黨主席卓榮泰昨接受媒體專訪提及，民進黨要引導走向、創造議題；黨內過去有台灣前途決議文等，「現在不排除有一個新時代的東西出現」，是不是決議文還有待討論，但至少會推出共同政見或訴求。

陳明文對此認為，每個時代會有不同的時代背景，現階段台灣也有新的時代和新的情勢發生，卓榮泰特別提到，民進黨應該有新的決議文，或是有什麼共識，這是民進黨因應新時代應該有的態度，這是卓榮泰為了要對新的時代現階段情勢有所回應，他非常支持。未來如果有新的決議文，也會是經過黨內激烈討論的結果。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/