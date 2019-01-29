愛三飛彈110年完成 弓三飛彈提前2年到111年量產部署

2019-01-29 14:56

〔記者羅添斌／台北報導〕蔡英文總統今天指示軍方，為因應軍事威脅改變，要優先部署防空飛彈，軍方官員表示，防空飛彈的主力為愛國者三型飛彈及天弓三型飛彈，愛三飛彈的採購及部署將如期在民國110年完成，弓三飛彈量產將加速進行，預計可提前在民國111年全數完成。

蔡英文總統今天視導中部地區部隊，包括空軍第三聯隊、陸軍五八砲指部及台中成功嶺新訓營區，她並在成功嶺營區向官兵致詞時表示，面對已經改變的軍事威脅，已要求國防部強化台灣本島的防衛能量，並優先部署防空飛彈。

軍方官員指出，中國長期以飛彈對台進行針對性部署，近年又派出軍機實繞台遠訓，來自空中的軍事威脅明顯增加，也因此具有能夠防禦飛彈攻擊，又可以嚇阻共機威逼台灣的，最主要就要靠愛三及弓三這兩型防空飛彈。

對於蔡總統指示軍方要優先部署防空飛彈，官員說，愛三飛彈的採購及部署早在民國96年就已開始，目前已進入最後階段，依據計畫時程將可以如期如質如時程，在民國110年就全數完成；官員也說，明年也就是109年度將是愛三付款的大單，預估109年就要支出達260億元台幣。

另在天弓三型飛彈方面，官員表示，蔡總統先前在視導中科院系製中心時就已指示，要加速國產天弓三型飛彈及雄風三型飛彈的量產進度，弓三飛彈量產計畫原規劃是要在民國113年度完成，估計在投入更多資源及人力、經費的狀況下，軍方自估可在民國111年全數達標，也也正因為加速進度的關係，原本規劃的預算經費就會提前在今年至111的4個年度內，屆時國防部年度預算額度也會因此增多。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/