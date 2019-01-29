海基會宴請台商學校教職員 張小月盼登陸參訪台商學校

2019-01-29 14:12

〔記者林良昇／台北報導〕海基會今舉辦「大陸台商子女學校教職員春節感恩餐會」，海基會董事長張小月表示，政治面兩岸有不同立場，但文化交流要繼續下去，要更頻繁和深入，她也希望能夠到3所台商子女學校參訪，華東台商子女學校校長王先念則為台商子女學校爭取資源，強調支持「永遠不嫌多」，要讓台灣孩子永遠銘記台灣是真正家園。

海基會今舉辦「大陸台商子女學校教職員春節感恩餐會」，邀請返台過年的東莞台商子弟學校、上海台商子女學校、華東台商子女學校3校約200多位教職員餐敘，席開20桌，張小月、海基會副董事長兼秘書長姚人多、陸委會副主委陳明祺等官員皆出席。

張小月致詞表示，中國大陸跟台灣制度不一樣，想法不同，價值觀也不一樣，台商希望孩子們保有台灣特色，知道我們從哪裡來，保有我們的價值觀念，給孩子們良好教育，海基會也辦夏令營給台商子女，在暑假期間讓讓同學們從活動參訪中，了解到我們是台灣人，有豐富的歷史文化，進一步珍惜台灣的自由民主。

張小月也說，她也很希望有機會能夠到3所台校實地參訪，了解需求﹔政治面兩岸雖有不同立場，但文化交流要繼續下去，要更加頻繁和深入。

陳明祺致詞表示，台商子弟學校扮演兩岸交流先鋒，希望在這樣的環境下能夠促成兩岸健康、互相理解、有序的往來；政府經費有限，但對台商學校的援助不會減少，例如今年返台授課活動補助預算小幅增加6.25%，金額不多，代表政府對3所台校辦學的支持。

陳明祺指出，台校提出退休公立教師在認境外台校年金問題，教育部已修正實施公立學校教職員退休資遣撫卹條例施行細則，未來任職大陸台校的退休公立教師，不需停發月退休金，能夠保障台商學校教師權益，有利於台校能夠招募更優秀的台灣教師。

王先念則代表3所台校致詞指出，大陸台校已變成台商為台灣拼經濟最堅實的後盾﹔3所台校有超過數百位台灣老師跨過「黑水溝」，無怨無悔陪伴將近6千位孩子成長茁壯，這些師長「就是真正的台灣之光。」

王先念認為，他今年第一次強烈感受到，治理一個學校的校務不只是單純執行教育專業，兩岸關係、國際經濟變動甚至蘋果手機銷售量，都會影響到大陸台校辦學的根基跟決策。

王先念強調，台校真心感謝政府的照顧與支持，但支持和照顧永遠不嫌多，政府提供的所有資源，都會用在每一位台灣孩子身上，讓台灣孩子永遠銘記台灣才是他們真正的家園。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/