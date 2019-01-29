世衛執委會公開挺台！美國肯定台灣捐款抗疫宣示

美國衛生部全球事務處副處長Colin McIff於世衛執委會中肯定台灣貢獻。（翻攝自WHO官網影片）

2019-01-29 11:20

〔記者呂伊萱／台北報導〕世衛組織（WHO）執委會（EB）會議進行中，累計已有美日與海地、巴拉圭、史瓦帝尼、瓜地馬拉、尼加拉瓜與索羅門群島等6友邦與兩個友好國家，在會議中以直接或間接方式呼籲國際社會關注台灣人民被不當排除在WHO外的問題。美國在28日發言中特別肯定台灣為抗伊波拉宣示捐款的舉動，也直言對WHO至今未接受該款項感到失望。

WHO於1月24日至2月1日間舉行執委會。政府今年維持去年策略，不在EB提案，並將推案重點放在5月的世衛大會（WHA），目標為爭取受邀以觀察員身分出席WHA。

繼海地、巴拉圭及史瓦帝尼等三友邦在26日會議中發言挺台，28日會議進行到「普及化健康照護」議程時，我國友邦瓜地馬拉駐團秘書Luis Erick GUDIEL PINEDA、尼加拉瓜駐團常任代表Carlos Ernesto MORALES DÁVILA先後發言肯定台灣貢獻。

瓜地馬拉提到台灣與瓜地馬拉的醫衛合作成效，包括擴大產婦健康照護及藥品普及等領域，使瓜地馬拉得以加速實現強化醫療系統、監測急難應變機制，以及因應傳染病與非傳染病策略等目標。尼加拉瓜則直言，台灣缺席等同2358萬人民的缺席，「這些兄弟姐妹們也必須獲得優質的健康保障」，且若有一個地區在全球衛生網路中缺席，便是全球醫衛上的風險漏洞。

爾後在「公共衛生準備及應變」議程中，美國衛生部全球事務處副處長Colin McIff、日本厚生勞動省大臣官房國際課國際保健資深企劃官堀裕行與索羅門群島駐團常任代表Barrett Salato也前後發言提及台灣。

美國特別提及台灣日前宣布捐款一事，肯定台灣宣布捐款1百萬美元協助對抗伊波拉疫情的舉動，並進一步對WHO迄未能取得接受此捐款表達失望。美國強調，「台灣參與WHO相關技術工作，對各方均屬有益」。日本則提及傳染性疾病跨境傳播的風險，「我們不應遺漏特定區域（specific），而造成防疫地圖的空白（geographical blank）」，間接給予聲援。

索羅門代表直言，盼執委會成員了解，若有疾病爆發時，台灣數以百萬計人民的脆弱性。索羅門強調，台灣是有意願的夥伴，重申呼籲WHO邀請台灣有意義地參與所有WHO相關會議及計畫，分享台灣在全球衛生緊急應變及人道協助的技術與專業。

外交部今天對此表示，對於友邦及理念相近國家不懼政治壓力，展現道德勇氣，接連在EB會議中為我大力執言，呼籲WHO秉持醫衛專業行事，中華民國外交部表示誠摯敬意與感謝。

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