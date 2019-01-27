手寫春聯對岸喊價到上萬人民幣 馬英九：我也嚇一跳

2019-01-27 12:59

〔記者蕭玗欣／台北報導〕前總統馬英九今天出席寒士30吃飽尾牙，面對媒體訪問自己的春聯在對岸要價上萬人民幣感覺如何？馬英九笑說，自己一毛錢都拿不到，但聽到喊價這麼高確實有嚇一跳。

創世、華山、人安等基金會今天全台16地舉辦寒士30吃飽尾牙，台北場在總統府前廣場席開2200桌，副總統陳建仁、前總統馬英九今天也出席代表基金會發紅包給清寒街友。

馬英九表示，今天很開心再度應邀出席，雖然天氣很寒冷但大家心頭都很溫暖，寒士尾牙早期只是在萬華街頭發便當給街友，1991年在萬華的時候就開始擴大舉辦，增加邀請單親、社會邊緣人、獨居長輩，至今全台已累計3萬2000多桌，參加人數超過33萬人，參與志工將近3000人，很驕傲台灣能有這樣的活動。

馬英九致詞完後到各桌發紅包，有街友興奮大喊是馬英九總統，也有人拿起手機拍照。馬英九發完紅包後被媒體問及日前寫的春聯在淘寶上喊價到上萬人民幣，感受如何？馬英九說，發春聯的目的就是要讓大家開心，但聽到價格的時候自己也嚇一跳。

對於前新北市長朱立倫的岳父、二十一世紀基金會董事長高育仁主張簽署兩岸和平協議，馬英九說，該協議已經提很久，但要弄清楚內容，和民眾支持度才最重要。

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