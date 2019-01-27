國造潛艦外觀首度曝光！ 宛如日本蒼龍級潛艦縮小版

2019-01-27 06:52

〔即時新聞／綜合報導〕潛艦國造（IDS）完成首艘柴電潛艦設計圖，而海軍造船發展中心在IDS設計告一段落後，為參與官兵製作「鑰匙圈和領帶夾」，記念品圖騰標示著未來我國國造潛艦造型，退役潛艦軍官王志鵬取得後將圖片貼在網路上引起討論，外界推測，IDS造型可能就像縮小版的日本「蒼龍級」柴電潛艦。

根據《聯合報》報導，王志鵬分析，IDS艦艏外型為上橢圓下鈍的「雪茄型」，目前具有這種艦艏外型的柴電潛艦只有日本的蒼龍級，而蒼龍級之所以採用這樣的結構，除了降低潛艦體噪音之外，主要就是為了騰出空間容納球形的被動聲納，魚雷艙為了配合聲納空間，也要做出結構修改，魚雷管的位置和角度將會做出改變，魚雷艙內部裝填與儲存的方式都和先前的劍龍級潛艦不同，因此人員也需要重新訓練。

王志鵬指出，IDS艦體上方的「帆罩」前緣，呈現梯形、滑順線條，這也和蒼龍級和德國海軍所使用的「212」類似，這項改變代表「增強流體力學，以降低噪音」，同時帆罩內部的各桅管和裝備也必須重新設計。王志鵬認為，從外形結構來看，IDS存在著「日本」與「德國」的技術因子；但由外型觀察，看不出是否有採用日本蒼龍級配備的的「舷側被動測距陣列聲納」和艦艉的「被動式拖曳聲納」。

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