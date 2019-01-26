「護國神犬」即刻防疫！ 內政部PO一張圖被推爆

2019-01-26 14:36

〔即時新聞／綜合報導〕政府防範非洲豬瘟不斷升級，從25日凌晨起，從非洲豬瘟3年內有疫情的國家來台者，違規攜帶豬肉製品當場未繳清罰款立即拒絕入境。內政部今天在臉書上PO出一張檢疫犬的標語，稱「那些帶肉品闖關的，我會去找你...然後接下來我就不太清楚了」，貼出後瞬間被網友讚爆，直呼「護國神犬超可愛」。

內政部官方臉書在今天中午PO出一張檢疫犬的照片，並表示「我不知道你是誰，我也不知道你為什麼要帶豬肉。如果你想吃中國豬肉，那我可以告訴你台灣豬也很好吃。如果你馬上把豬肉丟進回收箱，我就當作沒這回事，我也不會去找你，也不會糾纏你。但如果你不這麼做，我會去找你，我會去找你，我會......我會...呃，然後接下來我通常就去吃罐罐了，之後發生什麼事我都不知道，不要問我。」

內政部也補充說，「呃，然後接下來我就不太清楚了。聽說會很恐怖，不要問，你會怕。喔對，附帶一提，我的主人不是連恩尼遜= =」。並且標籤「#即刻防疫」、「#地表最強狗狗」。

內政部的PO文貼出後，隨即被網友讚爆，許多網友直呼好可愛，「這個可以做成多國語言版海報貼在機場嗎❤外國人看到會覺得有趣而拍照分享」、「接下來牽著米格魯的人類會要求你付20萬，如果不付就準備回到你一開始搭機的那個地方」、「護國神犬」、「現在連內政部都hen會了是嗎？！」、「是John wick.... 的狗」、「這廣告我覺得hen可以」、「hen會XDDD」、「太可愛了」。

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