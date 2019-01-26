中國對台海軍事威脅增加 外媒爆：美軍擬調整作戰策略

2019-01-26 10:48

〔即時新聞／綜合報導〕中國在南海和台灣周邊地區的軍事活動增加，美軍正在調整戰略構想，應對來自中國的威脅。美國媒體報導，美軍正在研擬最新的海戰構想，讓陸戰隊能夠在太平洋發生大規模飛彈戰爭時，從中國南海奪下南海的人工島嶼。

《美國海軍學會新聞網》（USNI）報導，美國海軍陸戰隊少將考夫曼（David Coffman）上週在美國「海軍水面艦艇協會」（Surface Navy Association）年會上表示，整合型海軍行動對於奪取其他地方島嶼，無論是天然或人造的，都可能有其必要性。

美國《商業內幕》報導，考夫曼所指的就是中國在南海的人造島礁，中國花費數年在南海所建造的人工島礁，儘管中國承諾不會將這些島嶼軍事化，也輸掉國際仲裁的判決，但中國持續加強對這個重要航道的實際控制。

報導提到，美國軍艦經常透過在該地區航行，來質疑中國對這些海域的主張，但中國愈來愈採取軍國主義言論的傾向，甚至有一名中國海軍將領威脅說要將美國航母擊沉。

隨著中國軍事能力的增強，美國陸戰隊領導層認為，在美中兩大軍事強權的競爭中，美國海軍和陸戰隊不能單憑海上優勢贏得戰役，而是必須加上登陸行動，但登陸必定會遭到大量導彈攻擊，因此陸戰隊的新作戰構想，就包括在小甲板的兩棲作戰艦上配置更多武器，並將驅逐艦及護衛艦包括在兩棲作戰艦的攻擊群裡。

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