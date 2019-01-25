擴大禁中國產品引發抵制？ 蘇揆：中國抵制台灣非一兩天

2019-01-25 11:53

〔記者李欣芳／台北報導〕行政院規畫擴大禁用中國製資通訊等產品，且不限於高科技公司，3月並將發布中企黑名單，外界擔心政府禁用中國3C軟硬體等產品以維護資安，可能引起中國抵制台灣企業？行政院長蘇貞昌今天上午表示，中國抵制台灣已經不是1天、2天的事情，國家安全不容打折，也不容有漏洞，因此，對於有國家安全之虞等，政府必須要嚴格把關。

蘇貞昌上午參訪台灣漫畫基地「台漫六十-尋找軌跡TC60-Finding Tracks」特展，對於政院規畫擴大禁用中國製資通訊等產品，3月並將發布中企黑名單，引發各界持續高度關注。

被詢及政府機關將公布禁用中國3C軟硬體等產品以維護資安，但工商界憂心此舉可能引起中國抵制台灣企業？蘇貞昌說，中國抵制台灣已經不是1天、2天的事情，中國產品本於自由貿易在台灣都非常開放，只是國家安全不容打折、也不容有漏洞，因此，對於有國家安全之虞等等必須要嚴格把關。

蘇貞昌強調，世界都一樣，我們沒有比較嚴也沒有比較鬆，所以希望國人同胞都能一體遵循，也望大家一起來維護國家安全，畢竟安全是第一的。

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