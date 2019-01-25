鄭惠中痛哭喊冤 「藍天」幹部持棍棒嗆打記者

2019-01-25 06:52

〔記者陳昀、鄭景議、劉慶侯、楊綿傑、蕭方綺／台北報導〕資深藝人鄭惠中掌摑文化部長鄭麗君引發各界譁然，鄭惠中昨天在新黨多位幹部陪同下召開記者會，表示要向散播不實訊息的網友、媒體追究法律責任。支持者不僅高喊「擊垮綠色媒體」，藍天行動聯盟秘書長楊思聖還手持兩支棍棒在記者會現場遊走，不斷大喊：「三立記者在哪？我要打他！」雖未成真，仍造成恐慌。

楊思聖持雙棍巡場 喊三立記者在哪

轄區北市警松山分局則指出，若行為屬實已涉嫌恐嚇罪，此為公訴罪，將主動偵辦。目前已請當時在場的三立記者到分局做筆錄，將依筆錄內容決定是否傳喚楊思聖到案。

鄭惠中昨在新黨記者會場聲淚俱下控訴自己被媒體冤枉，一旁支持者也群起聲援，還有人高喊：「打倒民進黨政府！擊垮綠色媒體！打倒自由時報！」

記者恐慌 三立︰不鼓勵暴力行為

誇張的是，記者會前，楊思聖就帶著兩支棍棒遊走，不斷大喊：「三立記者在哪？我要打他！出來跑新聞就要承受得住！」眼見無人搭理，他開始逐一詢問記者：「你是不是三立的？」最後被問到的記者回應：「我只有兩粒。」逗得楊大笑，才沒繼續尋覓「三立記者」。

三立對此表示：「不鼓勵暴力行為。」台灣記協理事長劉嘉韻認為，這已對媒體造成恐嚇，主辦單位新黨應該要確保記者採訪的權利與安全。

退役校級軍官 5度被函送法辦

62歲楊思聖是退役校級軍官，因投入反軍人年金改革，不斷出現在街頭抗爭場面，多次涉入滋擾事件，曾5度被台北市警方函送法辦。

2017年2月27日，楊思聖因滋擾中研院副研究員陳儀深「天猶未光」新書發表會，涉違反社維法。2月28日又在中正紀念堂與自由台灣黨陳姓成員發生口角，涉嫌妨害自由及恐嚇。3月10日，楊打電話到民進黨立委王定宇國會辦公室，揚言「給委員好看」，被依恐嚇罪移送。3月29日，在立院參與年金改革陳抗時，與警方發生推擠，再涉違反社維法被法辦。

去年4月25日，楊參與八百壯士反年改陳抗，與范男等48人侵入立法院區，也涉及違反社維法，被警方送辦。

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