發現「一國兩制」不受歡迎？ 學者：國台辦開始轉彎了

2019-01-24 20:22

〔即時新聞／綜合報導〕總統蔡英文強硬表態拒絕「九二共識」、「一國兩制」後，國台辦發言人馬曉光也在16日記者會中發表談話回應。對此，師大政研所教授范世平指出，馬曉光已經在談話間證實雙方對於兩岸關係的認知有不同的立場，由此可見，國台辦發現「一國兩制」不受歡迎後，開始轉彎了。

范世平今（24日）晚在臉書發文表示，馬曉光16日在「習五條」發表後首場記者會上，公開唸出1992年海基會、海協會往來函件原文，連海基會「雙方雖均堅持一個中國原則，但對其涵義與認知各有不同」這段被我方視為「一中各表」根據的文字都沒有迴避；馬曉光也念出當時海協會的表述：「海峽兩岸都堅持一個中國的原則，努力謀求國家統一。但在海峽兩岸事務性商談中，不涉及一個中國的政治涵義」。

范世平指出，雖然馬曉光批評蔡英文將「九二共識」與「一國兩制」混為一談，中共也不承認「一中各表」；但卻證實了我方提出了「對於一個中國的涵義，認知各有不同」的立場。范世平認為，由此可見，國台辦在發現習近平的對台實施「一國兩制」不受歡迎後，開始轉彎了。

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