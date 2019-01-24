被指支持一國兩制？ 謝龍介：假訊息

2019-01-24 12:27

〔記者邱灝唐／台南報導〕議員謝龍介日前帶著交流團到中國賣水果，中國媒體指稱其行銷果菜搶訂單，同時也支持九二共識、一國兩制，支持兩岸和平統一。對此，謝在臉書上澄清，這篇新聞是假消息，他的立場是一中各表、兩岸雙贏。

不過，這項消息也讓民進黨南市黨部痛批，謝龍介的行為是行騙兩岸的政客慣用的兩面手法，一邊在中國喊統一，一邊在台灣喊各表，賺取自身的政治利益；市黨部執行長蔡麗青更批，謝龍介為了選舉傷害農民，今年柚子還沒開花，謝龍介就開始唱衰農民會把柚子倒在溪邊，無非就是為了恐嚇農民，推銷他的中國通路，而前總統馬英九過去親中路線的挫敗，已經是血淋淋的教訓，奉勸謝龍介別再走馬英九的老路。

謝龍介本月初發起「台南市農漁業經貿交流團」到中國賣水果蔬菜，但事後中國媒體將此行程報導為「謝龍介大陸行銷果菜搶訂單，表態支持九二共識、一國兩制，支持兩岸和平統一」。此篇報導不僅在中國刊登，許多「龍粉」也透過網路看到且轉傳，一時間引起討論。

為此，謝龍介在臉書上澄清是假消息，並說他的立場是九二共識、一中各表，在兩岸和平前提下，互相合作，共創兩岸雙贏，但是這2年多兩岸緊張關係加劇，許多農民內心忐忑不安，這讓他相當不捨，所以協助建立平台，只為了推銷台灣農產品，為農民找出路。

謝龍介強調，這篇單方面的罐頭新聞，用真實的照片搭配誤植的文字，除了容易混淆民眾認知外，恐怕也會影響兩岸經貿關係；謝也說，大家可以想一下，如果他有說支持一國兩制這種話，早就被找碴了。

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