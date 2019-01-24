在院會為鄭麗君加油打氣 蘇揆：絕不容許暴力

2019-01-24 12:06

〔記者陳鈺馥／台北報導〕文化部長鄭麗君日前遭「不爽去蔣」的過氣藝人鄭惠中重甩一巴掌。行政院長蘇貞昌今日召開行政院會時，他特當場為鄭麗君「加油打氣」，並強調台灣絕不容許暴力。

蘇揆在院會提示提及，「今天大家聚集在此是為福國利民，我們是一個是團隊、一個國家，不分彼此，大家在公務上分頭辦事，分官設職，都很努力，我對此敬表欽佩、欣慰及感謝，同時也鼓勵大家。」

蘇揆表示，鄭部長為從事公務，平日推動文化建設績效卓著，對文化演藝人員多所關心。日前藉春節聚會到場宣示對文化建設的擘劃，並關心藝人，獲在場藝人同仁的感謝、支持及鼓勵，鄭部長為表示對資深藝人的敬重，還逐一請安問好致敬，但遭掌摑突襲，「我對此非常震驚不捨，鄭部長當場非常鎮定，表現大器，並表示個人事小、國家整體事大。」

蘇揆指出，他是團隊領導人，第一時間已給鄭部長慰問、加油及肯定，要藉今日院會，特別再次向國人呼籲，台灣經幾代人努力，才能打開民主大門，才有自由民主開放的社會，我們都知道言論自由的可貴，無論正反意見都可充分表示，大家理性溝通，形成共識，讓國家向前進，絕不能使用暴力。

蘇揆強調，台灣絕不容許暴力，任何理由、任何人都不該使用暴力，要再次呼籲國人，好不容易有的自由民主、開放社會，大家要共同珍惜，也請大家一起讓從公的公務人員能為公眾做事，在執行上多給予加油鼓勵，希望大家一起讓台灣向前走，社會更和諧。

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