黨國特務構陷匪諜分獎金 促轉會清查政治犯財產沒收數量

2019-01-24 09:32

〔記者陳鈺馥／台北報導〕國民政府在1949年通過「懲治叛亂條例」，大開將政治犯財產沒收之門，情治特務可依「戡亂時期檢肅匪諜條例」，從破獲「匪諜」案件分得財產當獎金。行政院促轉會調查發現，國防部過去清查的279筆沒收土地，比實際數量少太多，現正委外全面調查有多少政治犯財產被充公，預定今年底完成調查後，擬研議立法處理權利返還事宜。

「檢肅匪諜條例」曾規定，沒收匪諜之財產，得提30%作告密檢舉人獎金，35%作承辦出力人員之獎金及破案費用，其餘解繳國庫；促轉會調查，國民政府1949年戰敗遷台，施行長達38年軍事戒嚴令，1950年代起對台灣島內進行白色恐怖，軍方及情治機關人員為了獎金，製造出眾多冤獄假案。

促轉會委員表示，國防部曾查出有279筆沒收土地來自政治犯，其中118筆資料不全，無法得知原所有人，進一步比對政治檔案可發現，許多被沒收政治案件，並不在國防部清冊內，顯示國防部資料「相對簡單、也不完整」。

為還原歷史真相，促轉會規劃委託學術單位，要從檔案局160萬頁政治檔案，全面清查有多少政治犯財產被沒收，也會調查「獎勵名單」釐清共犯結構，將研究寫進轉型正義總結報告。

據了解，目前國防部清冊中，已知財產被沒收最大宗的政治犯，為曾任台灣省商業公會理事長的黃添樑，他遭軍方以「資助匪諜」罪名逮捕入獄，被台灣省保安司令部判刑10年，並沒收63筆土地，並經前總統蔣介石批示「此不必覆審」定罪。

黨產會委員透露，早在促轉條例立法前，黃家曾向黨產會陳情土地被國民黨沒收，而台北市民權東路、龍江街交叉口「鼎興營區」，就是黃添樑被沒收的土地，但因非不當黨產，屬國家侵害人民財產，後續由促轉會處理。

據調查，黃添樑被沒收土地佔國防部所查279筆土地逾4分之1，其次苦主是台南柳營出身的劉明電，他被沒收51筆不動產，老家「劉家洋樓」古厝被警總奪走，之被又被官方拍賣，輾轉流落至台灣民俗村；辜家的辜顏碧霞也有高砂鐵工廠等8筆不動產被國民黨政府沒入。

對此，促轉會發言人葉虹靈表示，共有多少政治犯財產被國家沒收，目前數量不清楚，許多土地易主後產權不明，相關研究結果盼今年底前出爐，此外也會視需要訪談家屬，全盤釐清財產被沒入狀況。

葉虹靈指出，財產如何返還事宜，相關機關是認為非促轉條例能立刻處理，須待周延立法，促轉會將在研究結果完成後，討論是否提草案立法，或建議其他方式處理。

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