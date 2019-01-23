被梁文傑酸像「黃安」 柯P回嗆：他跟段宜康一夥的

2019-01-23 17:37

〔記者黃建豪／台北報導〕台北市長柯文哲日前一句「喊台獨又在中國做生意」，與民進黨立委段宜康爆發口水戰，民進黨議員梁文傑也批評，「你不看內容會以為是黃安講的」，斥責柯文哲言論荒腔走板。柯文哲今天再回嗆，「其實他跟段宜康都同一夥的，無所不用其極的抹黑」。

柯文哲日前以「喊台獨又在中國做生意」影射，讓段宜康相當不滿，要求柯文哲指名道姓說清楚，卻遭柯文哲嗆「好好把曲棍球吞下去再講」。與段宜康同屬民進黨新潮流系統的梁文傑也因此酸柯P，柯文哲講的話如果你把他的名字遮掉，你會以為他是環球時報的總編輯或是國台辦發言人，如果你不看內容會以為是黃安講的。

梁文傑還說，當初新潮流其實是支持金管會主委顧立雄去參選台北市長的，所以柯文哲才會一直記恨到現在 。

柯文哲今天則回應， 其實他（指梁文傑）跟段宜康都同一夥的，無所不用其極的抹黑，當年跟他競爭的是姚文智，不是顧立雄。

另就獨派大老辜寬敏憂心柯文哲「走到壞的路上」，柯P回應說，不用擔心，天下本沒事，庸人自擾之，不要緊張，「繼續看下去就好。」至於作家苦苓「吃政壇剩菜」的批評，柯文哲只說，如果人家講什麼，每一樣都要回應，他看就不要活在這世界上算了。

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