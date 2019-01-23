故宮肉形石首次借展南半球 澳駐台代表：歷史性交流

外交部長吳釗燮（左）出席澳洲國慶酒會，與澳洲駐台代表高戈銳一起舉杯，互祝邦誼永固。（記者林正堃攝）☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

2019-01-23 16:59

〔記者呂伊萱／台北報導〕國立故宮博物院文物「肉形石」首次借展到南半球，2月將在澳洲雪梨新南威爾斯州美術館亮相；澳洲國家博物館也出借典藏樹皮畫給台灣博物館展出。澳洲駐台代表高戈銳今天表示，這是故宮首次在澳洲展出如此珍貴的藏品，當澳台彼此分享收藏，也理所當然建立互信，為紀念此歷史性的交流，今年澳台關係主題定為「分享珍藏、共創未來」，盼雙方夥伴關係「豬年旺旺來」。

澳洲辦事處今天在台北W飯店舉行國慶酒會，外交部長吳釗燮與多國使節到場祝賀，澳辦也特別邀請排灣族靈魂女聲桑梅娟擔任開場嘉賓，呼應澳洲與台灣原住民間的緊密關係。高戈銳上任剛滿一年，今天以流利中文致詞，分享駐台一年的所見所聞與澳台關係進展。

高戈銳展示他走訪台灣各地的照片，分享東海岸腳踏車之旅以及登上台灣最高峰玉山的歷程，也分享他到台灣後所養的狗Lola。高戈銳說，他拜訪台灣許多城市、博物館和歷史古蹟，遇見數百位才華洋溢、友善且深具影響力的各界領袖。他看見許多澳洲和台灣之間的「分享」，包括民主法治價值、對區域和平安全的渴望、經濟夥伴關係、友好情誼 與深化彼此關係的堅定信念。

展望2019年，高戈銳特別提到，雪梨新威爾斯美術館（Art Gallery of New South Wales）的「天地人珍寶展」將自2月2日起展出故宮的珍貴藏品，也是故宮首次在澳洲展出如此珍貴的珍藏。澳洲則將出借由澳洲原住民族大師創造的樹皮畫給台灣博物館。高戈銳說，當澳台彼此分享收藏，也理所當然建立互信、創造更美好未來，為紀念此歷史性的交流，今年澳台關係主題定為「分享珍藏、共創未來」。

高戈銳也分享澳台關係不斷邁步向前，包括去年簽署關務、農業與國境安全等合作協議及備忘錄、澳洲延長打工度假年限至3年；雙方農業與貿易交流日益茁壯；台灣銀行成為澳洲最多據點的外資銀行來源與青年交流頻密等。而在台灣推動能源轉型之際，高戈銳也談及澳洲是台灣最大的能源供應夥伴，從高效能煤、天然氣、風力、太陽能、智慧電網到儲能研發等，「澳洲都是台灣的理想夥伴」。

高戈銳說，這些夥伴關係就是幫助我們共創未來的基礎，當台灣透過新南向政策看向南方時，澳洲則往北看向印太區域。在新年來臨之際，他寄予祝福「豬年旺旺來」，期待澳洲和台灣繼續分享珍藏，為彼此與區域創造和平繁榮的未來。

吳釗燮致詞時幽默表示，高戈銳去年剛到台灣就在狗年之初領養一隻狗，今年是豬年，他建議高戈銳也可以養一隻豬，雖然大家現在因為非洲豬瘟「談豬色變」，但他要高戈銳不用擔心，因為台灣政府全力防範非洲豬瘟，一席話引得全場大笑。

吳釗燮說，台灣和澳洲在民主、自由與尊重人權的基礎上相親相惜，奠定今天穩固且深遠的關係。目前雙方不只是貿易夥伴，在藝文、教育和農業也密切合作，未來如果能將雙邊關係提升到另一層次，對兩國都有益處。

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