朱立倫批雙重標準：馬英九也遭丟鞋比中指 請蔡總統譴責

2019-01-23 12:21

〔即時新聞／綜合報導〕文化部長鄭麗君昨（22）日遭到資深藝人鄭惠中以「不滿她推動去蔣化」為由打了一巴掌，引起社會軒然大波。而已經表態角逐總統大位的新北市前市長朱立倫表示，他嚴正譴責打鄭麗君耳光的民眾，但更反對「雙重標準」，前兩天前總統馬英久才被丟鞋比中指，盼總統蔡英文也譴責該民眾。

朱立倫表示，自己一貫反對任何的暴力，嚴正譴責打鄭麗君耳光的民眾，確實許多人對民進黨的許多作為很生氣，但請用選票制裁民進黨，而絕對不要使用暴力。但朱立倫也話鋒一轉，表示自己更反對對暴力的「雙重標準」，那才是鼓勵暴力的真正源頭。兩天前有民眾對前總統馬英九丟鞋比中指，「請蔡英文總統和人就在場的陳建仁副總統，譴責對馬英九施暴的民眾。」

朱立倫說，身為總統的蔡英文，不能像「只有一隻眼睛的鹿」，眼睛只看得到人民對同黨同志的暴力，而看不到對不同立場的人的暴力。對於任何暴力都應反對譴責，不應區分黨派，雙重標準。莫讓社會對立繼續激化，這是擔任國家領導人的責任。

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