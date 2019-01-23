鄭麗君遭摑巴掌部會官員紛紛力挺 陳吉仲： 不捨且欽佩

2019-01-23 08:14

〔記者簡惠茹／台北報導〕文化部長鄭麗君遭資深藝人鄭惠中摑巴掌，部會官員紛紛出聲力挺鄭惠君，農委會主委陳吉仲也為鄭麗君加油，他指出，為鄭部長不捨，欽佩鄭部長面對暴力行為，所表現出的溫柔、理性而堅定的態度。

陳吉仲昨天深夜在臉書發文指出，在新聞上看到部長鄭麗君在公開行程中，遭到不理性的暴力行為對待，當下記者問鄭部長是不是被打了，部長只說了「沒有」、「沒事沒事」仍帶著笑意繼續與賓客互動，相較於攻擊者的行為，鄭部長的寬恕，更令人為鄭部長感到十分地不捨。

陳吉仲表示，鄭部長在推動台灣文化發展上的成績有目共睹，正是因為她總是勇於面對、善於溝通、堅毅果敢的處事風格，才能一步步踏實地推動台灣的文化政策。

文中陳吉仲也認同鄭麗君所說的，「自由民主是台灣最珍貴的價值，台灣社會有各種自由、多元的聲音，我們期待彼此能夠對話、討論，但萬萬不該以暴力形式表達意見」，他表示，非常認同，如今台灣可以成為一個任何人都能自由表達意見的國度，正是因為有無數前輩努力爭取的成果，這才是真正的「前人種樹，後人乘涼」。

陳吉仲文末為鄭麗君加油打氣，他表示，欽佩鄭部長面對暴力行為，所表現出的溫柔、理性而堅定的態度，他也想對鄭部長說聲：「辛苦了！加油！」

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