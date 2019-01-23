美眾院無異議表決通過 支持台灣重返WHO

2019-01-23 07:24

〔即時新聞／綜合報導〕美國聯邦眾議院今天表決通過支持台灣重返世衛組織法案，要求美國國務卿研議策略，協助台灣重獲世界衛生組織（WHO）觀察員地位。

美國新國會議員在3日上任後，該法案更新至最新資訊後，8日由眾院議員約霍（Ted Yoho）提案，獲得麥考爾（Michael McCaul）、恩格爾（Eliot Engel）、夏波（Steve Chabot）與費茨派垂克（Brian Fitzpatrick）等眾議員共同連署。

《中央社》報導，去年這項法案雖然已經在眾議院通過，但由於參議院議程緊湊，未能排入參議院議程，根據規定，過去未經參眾兩院通過生效的法案，新國會必須重新提案。這項法案今天在眾議院無異議通過後，將送交參議院表決。

法案指出，台灣從2009年以觀察員身份參加世界衛生大會（WHA）活動，但在蔡政府於2016年執政後，台灣國際空間屢遭到中國打壓，2016年世衛大會邀請函姍姍來遲，2017與2018年更是未能接獲邀請。法案要求美國國務卿應支持並協助台灣參與世界衛生大會，若是台灣仍未能獲邀出席，國務卿必須提交報告說明。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/