鄭惠中澄清摑掌「非籌畫已久」 二度致歉鄭麗君

2019-01-22 23:34

〔即時新聞／綜合報導〕資深藝人鄭惠中今（22）日於關懷資深藝人餐會上，突然朝文化部長鄭麗君呼巴掌，引起外界關注。事後主辦單位華視向警方備案，鄭惠中則在傍晚由國民黨籍台北市議員應曉薇陪同，主動到北市警大安分局說明案情。鄭惠中晚間9時10分步出大安分局，向鄭麗君二度致歉，並澄清「呼巴掌非籌畫已久，希望能當面向她致歉。」

據本報先前報導，鄭惠中在步入警局前，已先透過媒體向鄭麗君道歉，表示「自己打人就是不對」，且無論部長原不原諒她，明天早上9點會到文化部親自致歉，也向社會道歉。

《蘋果》指出，鄭惠中於稍早9點10分步出大安分局，離去前，再為自己粗魯行為向文化部長鄭麗君致歉，並澄清「呼巴掌非籌畫已久，希望能當面向她致歉。」隨後搭車前往地檢署說明。大安分局目前尚未接獲提告，僅製作筆錄紀錄事發經過。

文化部回應，看媒體報導才知鄭惠中有意親自致歉，「部長明天原本就有既定的會議及行程，另目前並未接獲鄭惠中女士聯繫要來本部拜訪一事。」

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