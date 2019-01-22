甩部長巴掌！無論鄭麗君告不告 陸之駿：妨礙公務是公訴罪

2019-01-22 21:57

〔即時新聞／綜合報導〕藝人鄭惠中稱因不滿「去蔣化」，今（22日）在藝人春節餐會上「一時情緒失控」，賞文化部長鄭麗君一巴掌。鄭麗君事後發文以「個人受辱事小，民主不容傷害」回應，專欄作家陸之駿表示，在談論民主前應先處理法律問題，這起事件屬於妨害公務的公訴罪，「不管鄭麗君要不要、想不想告鄭惠中，檢、警依法都必須介入偵辦。」

陸之駿今在臉書發文表示，鄭麗君出席餐會屬於公務行程，處理中正紀念堂問題則是依法執行職務，因此無論從「場合」或「原因」來看，這起「打耳光事件」是對公務員施以強暴脅迫，觸犯刑法第135條妨害公務罪，應處3年以下有期徒刑、拘役或300元以下罰金。

陸之駿表示，鄭麗君將問題上綱到「民主」問題之前，首先要處理的是法律問題；妨害公務是公訴罪，無論鄭麗君要不要告鄭惠中，檢警依法都須介入偵辦。

耳光事件發生後，鄭麗君上臉書寫文感謝各界關心，並表示「麗君個人受辱事小，但臺灣得來不易的民主不容受到傷害。」自由民主是台灣最珍貴的價值，台灣社會更有各種自由、多元的價值，她期待彼此能夠對話、討論，萬萬不能以暴力形式表達意見，「台灣社會當下必須理性、冷靜面對衝突，回歸公共議題的討論。」

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