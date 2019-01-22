郝龍斌挺摑鄭麗君耳光：「官逼民反」遭網一片撻伐

2019-01-22 19:38

〔即時新聞／綜合報導〕資深藝人鄭惠中今（22）日於關懷資深藝人餐會上，突然朝文化部長鄭麗君呼巴掌，引起外界關注。對此，國民黨副主席郝龍斌稍早在臉書上發文表示「這一耳光，官逼民反。」更類比上週新北市「肉圓爸」家暴引民眾包圍事件，認為「民眾對這種事積怨已久、忍無可忍。」

據悉，鄭惠中因不滿鄭麗君同意去蔣化，才趁鄭麗君與藝人陳松勇說話到一半抬頭時，用力搧了她一巴掌。鄭麗君當下用手摀臉，一臉錯愕說：「怎麼會這樣子。」而鄭惠中打完後隨即轉身離開。

郝龍斌透過臉書挺鄭惠中，說「鄭麗君被打一巴掌很痛；但更多人因為刨根去中國化而錐心之痛、遍體鱗傷。」指鄭麗君被同樣姓鄭的宗親打了一巴掌，就是因為文化部一連串去中國化政策。也對其他譴責鄭惠中的人們不以為然，認為「民進黨一連串文化刨根洗腦、去中國化，數典忘祖，不是另一種『不見血的血滴子』？更是思想上的暴力霸凌。」

郝龍斌更以上週民眾包圍家暴肉圓爸事件相比擬，「民眾包圍肉圓辣椒哥，登門教訓他，為什麼？因為民眾對這種事積怨已久、忍無可忍。」

網友看了貼文紛紛留言「你還真好意思」、「鼓勵動用私刑的政治人物，呵呵」、「你支持暴力？私刑？」、「照你這種邏輯，國民黨天天喊沒有共識的92共識讓大家很不爽，是不是也可以呼你們巴掌？」、「我們也忍你很久了，是不是也可以打你」、「下次我看到你也可以甩你巴掌」、「台灣民眾對國民黨才積怨已久忍無可忍吧」，引起一片反彈聲浪。

郝龍斌臉書全文

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