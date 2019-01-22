羅致政樂觀蔡訪美國會 懷疑柯P訪美講另一套

2019-01-22 11:10

〔記者郭安家／台北報導〕對於美國國防部前官員包士可今呼籲總統川普與國會合作，核准邀請台灣總統蔡英文赴美國國會演說。立委羅致政今上午受訪表示，美國國會長久以來對台灣支持相當高，尤其通過「台灣旅行法」，很高興有人一直訴求、期待台美高層訪問，但最終取決於美國行政部門有沒有放行可能性，這樣邀請他們持樂觀高興態度。

羅致政表示，蔡英文是非常重要女性領導人，被「時代雜誌」列為風雲人物，其在國際社會的聲望相當高，若總統到美國國會訪問、甚至發表演說，在國際社會上的確有亮點存在，但這是雙邊溝通努力的問題，不是單方就達到目標。

對於前總統陳水扁批現在選舉不管藍綠營都要去美國口試？羅致政認為，口試這說法並不正確，美方對台灣可能未來重要國家領導人有多了解的機會，的確是必要的，美方到台灣相對限制較多。他說，美國跟台灣領導人相互了解這絕對是必要的，這不應該是所謂口試，口試是一般說法，應該不是真正實情。

媒體追問羅致政國內選戰為何延伸到華盛頓？羅致政回應，最終還是台灣選民決定，並不是美國決定台灣領導人，最終還是回到國內、民眾認同跟支持，美方只是台灣最重要盟友，跟美方有更多了解跟互動也是必然，但他不認為這是口試，口試過不過，並不影響台灣領導人。

對於台北市長柯文哲3月也將訪美，但日前卻批評台美關係。羅致政則評論，最終還是要看柯在美國講什麼；美國跟台灣未來可能有潛力政治人物多了解是必然的，「你怎麼知道他（柯）3月去美國不會改說法呢？可能在台灣講一套、去美國又講一套，但美國是全面看這領導人的言行，不會只看他在美國那段時間」。

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