要有信心！ 台軍力強度勝德、加 他：雄三秒滅中國航母

2019-01-21 20:17

〔即時新聞／綜合報導〕瑞士信貸銀行（Credit Suisse）2015年公布一份報告，其中軍力排行部份，台灣名列第13名，排名還勝過強國德國、以色列、澳洲、加拿大。對此，桃園市議員王浩宇表示，台灣人要有信心，因為國軍擁有最強的反艦飛彈雄三飛彈，「短短幾秒內就能殲滅中國航空母艦」。

「什麼？台灣軍力比德國強？」王浩宇以此為題在臉書表示，作為軍事強國中國的鄰居，很多台灣人總以為台灣的軍力不堪一擊，但國軍其實沒有這麼差。根據瑞士信貸發表最新軍力強度指數，台灣的綜合軍力在全球排名第13名，超過以色列、德國、加拿大、澳洲等國，「只要能補足潛艦數量不足的缺口，甚至能成為全球10大軍事強國」。

王浩宇指出，以最重要的防禦能力來說，目前國軍有超過7700枚飛彈，台灣海峽是全球飛彈密度最高之處，「地對艦的雄三飛彈，更是全球最強的防艦飛彈，只要短短幾秒內就能殲滅中國航空母艦。」

王浩宇還提到，國外權威軍武雜誌分析，共軍的戰機、船艦只要進到台灣領空領海，「下場就是瞬間被殲滅」，另外，渡海戰爭是最難打的戰爭，中共不但很難渡海佔領台灣，還會有幾十倍於台灣的犧牲；甚至國外的軍武推演更顯示，台灣在沒有美國、日本外援的狀況下，「可以撐超過一年」。

最後他強調追求和平，不求戰爭，但台灣人必須重拾對自己的信心，「我們才能一起捍衛民主自由、捍衛我們的下一代」。不少網友也贊同王浩宇的看法，紛紛留言，「台灣的軍人素質不差！」、「台灣本來就很棒！一直唱雖一個禮拜就滅亡的心態實在很怪！」、「不求戰 不懼戰」，但也有人認為，「背骨的台灣叛將叛官才是最大的問題，不整肅，軍力再高都沒用」。

文章底下甚至還有不少中國網軍翻牆留言，氣噗噗的酸言酸語。

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