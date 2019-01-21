因劉連昆案被中國關20年 楊銘中7月刑滿可望獲釋返台

2019-01-21 16:59

〔記者羅添斌／台北報導〕在台海飛彈危機事件後中國劉連昆少將遭逮捕處死，為我國軍事情報局吸收運用的最高層級共軍將領，但事件爆發後有多位我國情報協助人員也遭到中國判刑關押，其中，劉連昆事件最後一位仍在中國服刑的情報協助人員楊銘中服刑20年之後，即將在今年7月屆滿，相關單位關注楊銘中是否可以獲釋返台，並會提供家屬一切可能的協助。

楊銘中過去曾任警備總部軍官，退伍後獲推荐成為軍事情報局的約聘人員，在我國政府吸收共軍將領劉連昆案中，擔任重要的中間角色，但在台海飛彈危機事件後，由於中國察覺內部重要情資遭洩，因而展開大規模的清查，不但劉連昆少將及邵正宗大校遭到逮捕判處死刑，也有多位台灣的情報協助人員接連遭到逮捕關押。

相關人士今天指出，楊銘中在獲悉劉連昆等人遭到逮捕時，曾試圖努力要透過管道返回台灣，不幸未能成功，並且遭到中國逮捕，原本判處死刑，後來減為判處20年徒刑，刑期將在今年7月屆滿。

相關人士說，在劉連昆案中同樣遭到逮捕的姚嘉珍去年刑滿後順利返台，目前由軍情局安置中，為免受外界打擾，姚嘉珍的動向至今都不為人知，若楊銘中7月可以順利返台，政府相關單位也會依照姚嘉珍模式處理。

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