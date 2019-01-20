申請赴中被總統駁回？吳敦義打臉國民黨組發會

2019-01-20 21:47

〔即時新聞／綜合報導〕《聯合報》報導國民黨組發會主委李哲華最近透露，去年黨主席吳敦義提出赴中申請被蔡政府駁回；總統府17日駁斥這項消息，指出吳敦義並未申請；吳敦義本人在此前就對媒體指出，不認為蔡總統會放行，「因為試過曾永權就沒有同意啊，所以我就不要去試了」，打臉李哲華的說詞。

中國國民黨臉書粉絲專頁17日轉貼吳敦義個人臉書的影片，可見到他在15日被媒體問到前往中國舉辦國共論壇的事件，吳指出，自己向中國方面表明「在現階段，我的身分要接受國家機密保護法的管制，那我不太認為蔡英文總統會那麼容易同意我去」。

吳接著表明，「因為試過曾永權就沒有同意啊，所以我就不要去試了」，他補充說明，曾永權曾經擔任過總統府秘書長，卸任還沒有3年，因此先前改派郝龍斌出席國共論壇，「就沒有列管，因為他是做台北市長，做環保署署長，不是有替國家批過極機密或絕對機密，他沒有被列管」，所以派郝不須經過蔡英文同意。

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