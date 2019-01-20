潘恆旭證實：是吳敦義請他幫忙韓國瑜打選戰

2019-01-20 15:21

〔記者王榮祥／高雄報導〕國民黨主席吳敦義今表示，高雄市長韓國瑜競選期間的「空軍」是他安排的，被指為韓國瑜空軍的高市觀光局長潘恆旭證實，確實是吳敦義請他幫忙韓國瑜，潘恆旭還請大家別低估吳敦義，形容他是謀定而後動的戰神。

吳敦義今上午到台東出席黨部感恩茶會，同時預告農曆年後將開臉書直播、宣傳國民黨政策，媒體追問他是否向空戰打得漂亮的韓國瑜取經，他回應韓國瑜的空軍就是他安排的。

選舉期間協助韓國瑜推動網路行銷，被視為韓國瑜空軍總司令的高市觀光局長潘恆旭事後證實，確實是吳敦義與夫人，請他協助韓國瑜打選戰。

潘恆旭進一步指出，他跟韓國瑜是在2017國民黨主席選舉開票後認識，當時陳文茜推薦韓國瑜擔任國民黨文傳會主委，但後來楊秋興向吳敦義建議讓韓國瑜選高雄市長，他當時居中聯繫。

潘恆旭透露，吳敦義選後曾請他擔任文傳會主委，但他因為出身南部（屏東東港），比較想回家鄉幫忙，所以婉拒吳敦義的好意。

潘恆旭也公開向吳敦義致謝，感謝他給了很多機會，並提醒其實大家不要低估吳敦義，形容他是一個謀定而後動、後發而先制的戰神，當他決定一件事時，就會全力衝刺。

媒體追問如果吳敦義請潘恆旭幫忙，會不會答應？潘恆旭說如果吳敦義有需要，在不影響公務情況下，他很願意幫忙。

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