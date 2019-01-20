永遠的戰士黃金島告別式 總統頒褒揚令

2019-01-20 07:47

〔記者黃鐘山／台中報導〕228事件「烏牛欄戰役」一線指揮官、有「永遠的戰士」之稱的政治犯黃金島日前過世，享壽93歲，今（21日）下午將於台中市立殯儀館舉行告別式，副總統陳建仁將代表總統蔡英文頒發褒揚令，前總統馬英九也將到場致哀。

為台灣民主自由、獨立建國奮鬥一生的民主鬥士黃金島（本名黃圳島）於8日清晨辭世。黃金島少年赴日求學，二戰時被日本派到海南島擔任海軍志願兵。其英勇，最常被傳誦的當然是228事件中，看到國府軍大肆屠殺，毅然投入民軍27部隊任警備隊長，引誘國府21師進入埔里，讓台中市區免於血腥鎮壓，並指揮烏牛欄戰役（今愛蘭橋處），以寡擊眾，直至彈盡援絕。

黃老先生意外逃過228的殺戮，卻成為白色恐怖的受害者！1952年遭牽連「八仙山武裝基地叛亂案」，被判無期徒刑，在火燒島、軍事監獄中度過24年的黑牢。1975年出獄，已經50歲了，因政治犯身份，求職到處碰壁，僅能在底層工作謀得三餐，還要忍受特務的監視、騷擾。

1979年高雄美麗島事件爆發，台灣社會在長期戒嚴下壓抑的反抗勢力開始躁動，此時黃金島夫妻勇敢投入民主運動，成立「大屯區民主聯誼會」、「台灣公共權益協會」，成為民進黨創黨黨員，並擔任民進黨台中縣黨部評議委員召集人。

台灣民主漸漸成型後，他並未離開民主戰場，轉身投入228事件的真相調查、平反與受難者賠償工作，擔任3屆「228事件紀念基金會」董事；參與台籍日本兵組成的「台日海交會」，除了促進台日友誼之外，並為戰死的台籍日本兵爭取權益。

老生先晚年倡議在埔里愛蘭橋頭設置「南投縣228事件烏牛欄戰役紀念碑」，與台中干城營區「27部隊紀念碑」，並多次帶領年輕人重返當年27部隊作戰路線，親身解說228經過與烏牛欄戰役慘況，為台灣民主與轉型正義教育播種扎根。

2000年獲陳水扁總統頒發「人權紀念章」、2012年獲全美台灣人權協會頒「鄭南榕人權獎」，可以說是真正名實相符的「民主農夫」。老先生的訃告最後也強調，「明知不可為而為之」是他為台灣人反抗精神所下的註腳。

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