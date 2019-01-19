柯P這句話談兩岸馬英九也說過！ 網怒轟：看到中國腳就軟

2019-01-19 20:13

〔即時新聞／綜合報導〕台北市長柯文哲近日接受《台視》專訪，談到兩岸關係時，舉孟子的「惟仁者能以大事小，惟智者能以小事大」為例，直呼「中國可以不仁，台灣不可不智」。對此，有網友發現，前總統馬英九多年前談到兩岸關係時，同樣也引用這句話，網友因此怒轟柯文哲，「看到中國腳就軟」、「接棒馬英九？」

柯文哲在專訪中談到台灣與美國、中國間的緊張局勢時說，「現在要處理兩岸關係，比8年前困難多」，過去美國的底線，是台灣「別惹事就好」，不要變成中共的軍事基地，中國的底線是台灣不可以實質搞獨立就好；台灣的底線則是，不要被中國實質統治，台灣要民主自由、更不希望引起戰爭。柯文哲感嘆，他現在講「兩岸一家親」，就被外界K到滿頭包。

另外，柯文哲談到蔡英文政府的親美立場時，他以「強盜搶銀行」比喻台灣向美國爭取資源，像「強盜（台灣）眼中只看到錢、卻沒看到警察（中國）」；柯P還舉出「孟子．梁惠王」下篇的「惟仁者能以大事小，惟智者能以小事大」為例，直呼「中國可以不仁，但是台灣不可以不智」。

對此，有網友發現，馬英九7年前也曾以同樣的話談兩岸關係。2012年教師節當天，馬英九到桃園孔廟參與祭孔典禮致詞時，提及孟子梁惠王篇，齊宣王問孟子，「交鄰國有道乎？」孟子回答，「有，惟仁者為能以大事小、惟智者為能以小事大」等內容。

馬英九當時說，他開始推動兩岸事務工作時，也體會到這段話的智慧，希望大國能以仁道、小國以智慧來對待彼此，這樣大者可保天下、小者可保國家。對此，許多網友認為，柯文哲如今的言行和馬英九很像，留言怒批，「兩岸論述一模一樣」、「紅色力量露出馬腳了」、「他已經無心在市政上了吧 最近一直狂講兩岸」、「柯英九 標準發言 就算中國在雞八 我們還是要忍喔」、「看到中國腳就軟」、「柯也太誇張了 沒想到變成舔共仔」。

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