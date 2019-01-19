用「政壇受虐兒」喻柯P！陳佩琪霸氣一句話讓網友大讚

2019-01-19 16:17

〔即時新聞／綜合報導〕台北市長柯文哲的妻子陳佩琪常在臉書發文談論時事，其發文常會引來討論。今天她又發文談起柯P遭打壓的往事，除了用政壇受虐兒比喻柯P，更向柯喊話，「退出政壇，回家給我養都行。」

陳佩琪今天在臉書發文幫柯P抱屈，她表示最近發生多起虐童、家暴事件，其實政壇上也有虐兒事件。陳佩琪說柯在2016年還沒就任時，就莫名其妙開始挨揍，「當人閒閒沒事幹的時候，就會以打小孩為樂，當時先生的民調就是這樣一路被打趴的。」不過她也表示，還好當時柯只需忍耐3個月，她暗諷柯黑，「當一個人找到工作，又發現老闆要求很高，自己能力不夠又做不好時，短時間就沒空打小孩了。」

陳佩琪說，2017年世大運結束、2018選舉到來，柯P又開始挨揍，有些人期待「打柯」能讓他們選票變多，柯因此遭惡意抹黑、抹紅，從器捐案、財產不明到花名冊。陳佩琪又提到，有些人選前為輸贏沒了理性，選輸後理智就回來，要柯P別計較，大家來合作修補關係，「這是民主國家政黨的權利，但有需要對競爭者做如此鋪天蓋地、人格毀滅式的汙衊嗎？」

陳佩琪又談到柯P組黨的議題，她向柯喊話，「政壇路要跟誰合作，政治路走不走得下去，走不下去了，退出政壇，回家給我養都行， 自己考慮清楚就好。」

許多網友看到陳佩琪的發文後都留言，「犀利人妻來了www」、「政壇虐兒XDD」、「佩琪真D讚 <3」、「佩琪真的是一針見血。」、「惹藍惹綠千萬不要惹到陳peggy.」、「推佩琪，完全是我們的心聲。」、「『回家給我養都行』又偷放閃。」

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