麥當勞廣告「國籍台灣」讓強國崩潰！ 金拱門出來道歉

2019-01-19 06:45

〔即時新聞／綜合報導〕麥當勞最近一則廣告中，女主角准考證的國籍寫著「台灣」，雖然畫面只有2秒鐘，中國網友卻崩潰，以麥當勞「台獨」為由展開「獵殺」，該廣告已經在18日晚間從YouTube下架。由於中國麥當勞已被中國企業收購，中國網軍要抵制非常尷尬。

《海外網》報導，本月6日，台灣麥當勞在YouTube發布了一則關於「滿福堡」的廣告，主題為「吃滿福，保好運」，其內容講述3個考生因為吃了麥當勞漢堡，而在考試中運氣爆表、反敗為勝，「要有好考運，試試吃滿福，保好運」。但廣告被中國網友發現，廣告一位女主角的准考證上的國籍寫著「台灣」，雖然畫面僅有2秒鐘，仍讓中國網軍玻璃心碎，要求麥當勞出面說明。

「網絡法治藍皮書」主編支振鋒表示，「中國領土主權完整是核心國家利益，必須讓中國領土主權完整相關法律顯示出鋒利的牙齒」等言論，引來網友在報導下方留言，呼籲抵制麥當勞。

中國麥當勞已被中企收購 稱深感遺憾

事實上，台灣和中國的麥當勞，都已經被當地企業所收購。中國中信股份、中信資本和凱雷投資集團已於2017年1月份與麥當勞簽署中國區業務的收購協議，新公司「金拱門」成為麥當勞在中國的唯一特許經營商；台灣方面，同樣在2017年，台灣麥當勞於當年的6月1日宣布，由「德昱股份有限公司」接手經營權。

《中央社》報導，中國麥當勞已被中國企業收購，中國網友要抵制也很尷尬。鑑於抵制中國麥當勞會「內傷」，不少中國網友於是在報導下方強調，「要知道，麥當勞和金拱門不是同一家公司」、「中信躺槍了，中國麥當勞真的是倒楣了」。

中國麥當勞今天凌晨於《環球網》的微博上留言指出，「麥當勞中國注意到近日網路上有關於麥當勞台灣市場『滿福堡』廣告片的討論。經瞭解，該廣告由台灣廣告公司代理，旨在為考生加油。對於廣告公司在影片背景上把關不嚴，引起誤會，我們深感遺憾。我們始終堅持一個中國的立場，堅決維護中國主權和領土完整。目前，該影片已經下線，感謝社會各界的關注監督。」

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