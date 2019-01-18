「強盜搶銀行」比喻美中台關係 柯文哲挨批「太過了」

2019-01-18 23:36

〔記者蔡亞樺、蕭婷方、黃建豪／台北報導〕台北市長柯文哲接受台視專訪今晚播出專訪內容，，談論中、美對抗局勢下，台灣活動空間遭壓縮的狀況時，對於蔡政府親美立場，柯以「強盜眼中只看到錢，卻沒看到警察」，暗酸總統蔡英文「做事不能只看好處」，不僅被部分網友認為，再次表達親中立場，民進黨北市議員直言「市長比喻太過了」，國民黨北市議員認為，白綠2020大選合作機會下降。

民進黨北市議員林世宗說，台灣目前還不是一個正常獨立的國家，許多軍事採購案不能像一般國與國關係，很多事情要思考到美中台三方的角度、以及台灣的主體，政府也是權宜之意，直言「市長比喻太過了」。

時代力量北市議員黃郁芬則表示，柯文哲一直是比較務實的人，希望柯只是善意的提醒，事情不能只看好的一面，但台灣現在的處境，是中國國家主席習近平很明確說，九二共識就是一國兩制，而台灣人民大多不能接受的情況下，的確要步步為營，且柯並沒有說清楚，誰是強盜、誰是警察，只希望警察不是指中國，因為這點好像跟現實不太符合。

國民黨北市議員徐巧芯指出，柯文哲比喻表達出兩岸立場僵持，主因是蔡英文政府過度傾美所致，認為台灣應與美、中關係等距。徐巧芯也觀察，認為柯文哲近期看起來是一個「在野」的角色，對於中央政府的發言與政策站在一個監督的立場，白綠2020的合作機率可能隨之下降。

台視今晚播出柯文哲專訪，柯文哲表示，8年前、前總統馬英九時代的關係很好做，因為當時有反恐戰爭，美國有求於中國，所以對台灣的態度是「你不要惹事就好」，而中國是台灣不可以實質搞獨立，但現在美中對抗局勢下，美國對台灣底線已壓進來，會說「現在我（指美國）是你（指台灣）的老大，我現在跟對面（指中國）吵架，你至少要表態一下」， 希望台灣對中國要有硬起來的態度，而中國現在也要求，台灣不是只有不搞台獨，還要表態將來願意統一，所以它的要求也開始壓過來。

台視主持人追問，親美派的民進黨陣營傾向與美國的關係好一點，並陸續通過國防授權法、台灣旅行法、亞洲再保證倡議法，看起來是否有機會將台灣被限縮的空間拉大？

柯文哲回應稱，有一個強盜去搶銀行，那當然就被逮捕，送到法院去，那個法官就問那個強盜說，你搶錢的時候沒看到旁邊一大堆警察嗎？那個強盜怎麼回答？他說，我有看到錢，沒有看到警察。是這樣，妳這個理論是對，可是妳忘記還有一個中國。

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