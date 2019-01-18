柯P談美中對抗 ：台灣空間被壓縮 處理兩岸關係更困難

2019-01-18 22:06

〔記者黃建豪／台北報導〕台北市長柯文哲接受《台視》專訪內容於今晚（18日）播出，談到台灣與美國、中國間的緊張局勢時，柯文哲說，「現在要處理兩岸關係，比8年前困難多」，過去美國的底線，是台灣不要惹事，不要變成中共的軍事基地，中國的底線，則是台灣不要實質搞獨立就好，但現在美、中對抗局勢下，美國變成要台灣硬起來，表態支持美方，中國也變得要台灣表態將來願意統一，因此，處理兩岸問題已更加困難，台灣活動空間就被壓縮下來。

主持人問及，美、中雙方關係劍拔弩張了，怎麼看台灣現在卡在中間生存空間限縮的情勢？柯文哲回答說，8年前，在馬英九時代，那時候的兩岸關係很好做，因為當時有反恐戰爭，美國有求於中國，所以對台灣的態度是「你不要惹事就好」，當時美國的底線是，台灣不可以變成中共的軍事基地，來打破它的第一島鏈；台灣的底線是，不要被中國實質統治，台灣要民主自由、也不希望戰爭；而中國的底線則是台灣不可以實質搞獨立。

柯文哲接著說，可是現在美中對抗的時候，美國對台灣的要求不一樣，會說「現在我（指美國）是你（指台灣）的老大，我現在跟對面（指中國）吵架，你至少要表態一下」， 希望台灣對中國要有硬起來的態度，這條線壓進來，空間就被限縮，而中國現在也要求，台灣不是只有不搞台獨，還要表態將來願意統一，它的要求也開始壓過來。

台灣方面，柯文哲也說，現在講兩岸一家親就被K，意思就是說，台灣變成要表示一種，「好像對中國有點抗拒，不太願意跟它合作那樣」，所以，這條線也壓進來，老實講，現在要處理兩岸關係，比8年前困難多。

主持人追問，親美派的民進黨陣營會傾向與美國的關係好一點，並陸續通過國防授權法、台灣旅行法、亞洲再保證倡議法，看起來是否有機會將台灣被限縮的空間拉大？

「中國可以不仁 但是台灣不可以不智」

柯文哲回應說，「有一個強盜去搶銀行，那當然就被逮捕，送到法院去，那個法官就問那個強盜說，你搶錢的時候沒看到旁邊一大堆警察嗎？那個強盜怎麼回答？他說，我有看到錢，沒有看到警察。是這樣，妳這個理論是對，可是妳忘記還有一個中國。」

至於若如高雄市長韓國瑜喊出九二共識，是否會增加與中國交往空間？柯文哲認為，要是有辦法同時說服，美國跟中國，就實在是太了不起，但你不是聖人，所以這是不可能的事情。柯P隨後說，「也不是不可能，這就是智慧，有一句話『惟仁者能以大事小，惟智者能以小事大』，中國可以不仁，但是台灣不可以不智，所以老實講，妳講這個都對，但操作很困難。」

強盜搶銀行比喻 「美中對抗下不能只看到好處」

對於柯文哲以強盜搶銀行做為比喻，台北市政府副發言人陳冠廷轉述柯文哲說法解釋說，這個比喻並不是要影射其他人或國家，主要是要強調做事不能只看好處，原意為，美中對抗下，台灣過度傾向任何一方都可能有好處和壞處，不能只看到好處，而是要謹慎評估台灣民眾的最大福祉。

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