淘寶賣家刁難台灣民眾 退劣質品得先承認「中國台灣」

2019-01-18 17:29

〔即時新聞／綜合報導〕號稱中國最大的網購賣場「淘寶網」傳出有賣家刁難我國民眾，1位民眾購買到中國劣質衣服想向賣家退貨，不料對方竟以「不承認中國台灣」的名義拒絕請求，讓台灣網友氣炸了。

民眾將對話擷圖上傳到臉書社團「爆廢公社」，從中能看見該名中國女賣家要求我國民眾「您應該說我是中國台灣」，民眾對此回覆中國並沒有統一台灣，台灣是獨立國家，不料對方竟回覆「親愛的，我店鋪僅支持中國人退貨，抱歉，不支持退貨，稍後會拒絕」。

台灣民眾對此向對方質疑，原來台灣人在中國購物會因為自己說出事實而被拒絕退貨，「我不差這錢，給您差（負）評，感謝」，不料對方還回嗆「原來台灣也這素質，沒關係，我接受，但是台灣就是中國的」，讓民眾感到相當傻眼，將店家資訊公布要國人小心。

網友們看見對話後都揚言拒買淘寶貨，要讓該公司「滾回中國去」，也有網友指出「玻璃心」、「跪求連結讓他知道台灣人的厲害」、「樓主快公開連結 我準備好了」、「上次我一句國內包郵對方就投降了」、「那小姐病的不輕啊」、「笑死，真的是玻璃國」。

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