中國「第五縱隊」擾亂台灣 專家：未來反共恐需要勇氣

2019-01-18 22:41

〔即時新聞／綜合報導〕近日香港親中媒體《大公報》等以跟監手法，在台偷拍3名來台參訪主張「港獨」的青年團體成員與台灣媒體記者。對此，台灣智庫諮詢委員董立文表示，這代表中共「第五縱隊」已經滲入台灣，他呼籲政府應該高度重視，直呼「現在在台灣要反共，恐怕都需要勇氣」。

董立文16日在「一國兩制下香港經驗的真相與困局」座談會表示，香港主權移交21年來，中國全力壓制香港的民主與自由，更極力隔絕台、港關係，而中國改變香港方式，透過所謂的「秘密力量」或是「第五縱隊」，這種力量也存在於台灣。

董立文17日則在《新台灣加油》節目中表示，過去所謂的第五縱隊在這次港獨青年來台的過程，就在台灣完全呈現了，而香港這兩個中共媒體敢這樣報導，清清楚楚地把偷拍畫面曝光，「代表也沒再怕台灣政府知道了」。

董立文說，這些第五縱隊就是在台灣內部，還可能佈線在總統府周圍這樣肆無忌憚的做，藉此恐嚇台灣人與我們的香港客人，「現在在台灣要反共，恐怕都需要勇氣，不知道為什麼台灣會變成這個樣子。」

對於何謂「第五縱隊」？董立文解釋，廣義來說就是指潛伏在你內部的人，這些潛伏的份子平常專做一些讓人民恐懼不安的事情，讓生活在台灣的人認為台灣不安全、心生恐懼，只要一發生戰爭，這些人就會搞暗殺、搞暴動，這就稱作為第五縱隊。

董立文說，沒想到台灣現在已經被這些人入侵，「對方現在可以在台灣操作成這個樣子，讓人不寒而慄」，他也呼籲政府，應該高度重視此事並設法防範，讓台灣的自由民主永存。

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