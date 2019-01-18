辜寬敏：蔡英文請賴清德出來 民進黨就不會分裂

2019-01-18 12:25

〔記者蘇芳禾／台北報導〕日前登報要求蔡英文總統不應該連任的獨派大老辜寬敏今天召開記者會發佈民調數字，民調數字顯示，若是蔡英文與剛卸任閣揆的賴清德相比，支持蔡英文代表民進黨參選2020總統者有24.7%，賴清德有50.8%。辜寬敏表示，賴清德出來民進黨會分裂，所以他認為，蔡英文請賴清德出來，這樣民進黨就不會分裂。不然若是朱立倫或柯文哲當選，中國對台灣的壓力會更加倍。

辜寬敏日前與其他綠營大老登報，要求蔡英文不應連任，辜寬敏成立的「台灣制憲基金會」今天召開第一場記者會，並且公佈民調數字。基金會下週三將舉辦開幕記者會，宣布制憲活動起跑。

民調問題詢問，較支持蔡英文或賴清德代表民進黨參選2020總統大選，數字顯示，有24.7%民眾支持蔡英文，50.8%民眾支持賴清德代表民進黨參選。民調也顯示，蔡英文的支持度與12月相比，上升了7.4個百分點。

辜寬敏在回應媒體提問時指出，看民調數字就知道要支持哪一個，這數字是最好答案。他本來覺得蔡英文推動轉型正義、司法改革很好，以前幾個男的總統都不敢講的東西，這個女性提出了這個問題，但是執行力卻差多了。

辜寬敏表示，蔡支持度低，叫賴清德來當行政院長，卻不給賴清德人事權，其他部長都是林全（前行政院長）的人，叫他怎麼做？

被問到賴清德民調較高，但可能不會出來跟蔡英文初選？辜寬敏說，賴清德出來民進黨會分裂，所以他認為，蔡英文請賴清德出來，這樣民進黨就不會分裂。蔡英文為了國家，應該要卸任，不然若是朱立倫或柯文哲當選，中國對台灣的壓力會更加倍，台灣的國際、國內立場會更亂、更困難，他不希望發生這種事。

此次民調委託趨勢民調公司執行，執行時間為1月11日至13日，採分層比例隨機抽樣法，有效樣本1069份。在95%信心水準下，抽樣誤差為正負3%。

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