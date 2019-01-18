踩煞車！卓榮泰出馬 勸退陳秀寶參選彰化立委補選

2019-01-18 11:50

〔記者劉曉欣／彰化報導〕原本計畫今天登記參選彰化第一選區（鹿港、和美區）立委補選的民進黨議員陳秀寶，剛剛發出聲明，強調在民進黨主席卓榮泰昨晚親自到訪懇談後，決定不登記這次立委補選，以和諧為重，但2020年確定會爭取黨內立委提名！

陳秀寶表示，卓榮泰在於15日南下陪同前鹿港鎮長黃振彥登記參加立委補選時，曾與她短暫談話，昨天晚間再度南下與她當面懇談，兩人談到晚間10點，她感受到黨主席的誠意，在黨主席承諾2020年立委提名作業將會有公平競爭的起點後，她決定不參加這次立委補選。

陳秀寶強調，雖然這次立委補選提名採用徵召方式，她的支持者對於提名過程認為並不公平，卓榮泰的說法雖然沒有讓她的團隊感到到滿意，但因為有感於黨主席的誠懇，決定先留在縣議會，替民眾監督新上任的彰化縣長王惠美的施政。

不過，陳秀寶也篤定的說，這次基於尊重黨的提名，她不參加立委補選，但2020年確定會爭取黨內立委提名，因為離開民進黨來參選，並非她的初衷。

但各界都關注陳秀寶會不會幫黃振彥助選，因為黃振彥登記參選時，民進黨鹿港區3席縣議員，就只有陳秀寶沒有出席，對此，陳秀寶強調，為了民進黨的和諧，只要民進黨有大型造勢活動，她會配合黨部辦理。

由於在鹿港、和美區都有陳秀寶的大型看板，完全看不見民進黨的綠色代表色，連黨徽都沒有，引發議論，不少人都在推測陳秀寶會退黨參選，這次在卓榮泰親自出馬下，化解民進黨的分裂危機。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/